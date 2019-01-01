В Мурино нашли применение снегу, который некуда девать

В поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области нашли неплохое применение ненужному снегу. Об этом 26 января пишет Telegram-канал «Аварийный Петербург».





Дело в том, что во дворах домов Западного Мурино оказалось настолько много снега, что его просто не успевают убирать или не знают, куда его вывозить. В результате снег стали скидывать на пустырь между домами.





Однако местные жители не растерялись. Они, напротив, снарядились ватрушками, санками, лыжами и даже сноубордами, а теперь катаются с гигантских снежных горок в свое удовольствие. Кстати, судя по фото, высота таких снежных гор достигает высоты двух-трех этажей жилого дома.



