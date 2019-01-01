К расчистке Петербурга от снега подключилась зебра

Вечером 26 января очевидцы заметили на Невском проспекте человека в костюме зебры. Но он не как обычно обнимал прохожих и фотографировался с ними, а орудовал лопатой. Об этом пользователи сообщают в группе «Подслушано Приморский Район».





Очевидцы пишут, что зебра чистила снег около инсталляции с гигантским рожком мороженого на Невском проспекте. Похоже, погода в Петербурге не оставляет выбора. К уборке подключаются все, кто только может.



Отметим, что ситуация в Северной столице сейчас действительно сложная. Метель началась еще днем и завалила улицы города. Также из-за этого отложили некоторые рейсы, курсирующие от Пулково.



