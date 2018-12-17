На поверхности Невы заметили маслянистые пятна

Сегодня, 26 января, горожане заметили на поверхности Невы в районе Синопской набережной радужные пятна. Об этом пишет «Фонтанка».





Как позже сообщил комитет по природопользованию Смольного, выбросы нефтепродуктов в Неву в этом месте установили ещё накануне, 25 января. Туда отправили группу специалистов. То же самое сделали и сегодня, однако опасных пятен на поверхности реки уже не нашли.





Пока точная причина загрязнения Невы неизвестна. Комитет считает, что вероятно, патна – результат работы предприятий, которые находятся близко от Синопской набережной.



