Станцию метро «Гостиный двор» закрывали на проверку

Сегодня, 26 января, в 20:40 станцию метро «Гостиный двор» закрыли на проверку. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».





Станция стала недоступной из-за того, что у одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет. «Фонтанка» пишет, что его нашли при досмотре у входа на станцию. Предмет был похож на гранату.





Проверка заняла 40 минут и уже в 21:20 станция метро «Гостиный двор» снова открыла свои двери для пассажиров, сообщает «Петербургский метрополитен». Предмет, как выяснилось, не представляет опасности.



