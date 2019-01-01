|
Сегодня
26 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Станцию метро «Гостиный двор» закрывали на проверку
21:43
Тэги: пассажир, метро, гостиный двор
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На поверхности Невы заметили маслянистые пятна
- На Гражданском проспекте пешеход попал под иномарку
- СКА обыграл «Динамо» и занял первое место в Западной конференции КХЛ
- Житель блокадного Ленинграда завел блог на YouTube
- На Пискарёвском кладбище возложили цветы в память жертв блокады Ленинграда
- В кафе под Саратовом произошел взрыв с пожаром
- На Красноармейской снова нашли дефект трубы: мерзнут 217 домов
- "День аварий" на Киевском шоссе Петербурга. 11 ДТП за сутки
- Два десятка столкнувшихся машин парализовали движение на Киевском шоссе
- По соседству с рок-магазином в Петербурге обнаружили казино
- С Володарского моста в Неву упал человек
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
24 января
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.