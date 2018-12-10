На Гражданском проспекте пешеход попал под иномарку

Сегодня,26 января, около восьми часов вечера на Гражданском проспекте произошла авария с участием пешехода. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».





Свидетели случившегося рассказывают, что автомобиль Daewoo Nexia около дома №110 по Гражданскому проспекту наехал на мужчину. Это случилось около пешеходного перехода. Также сообщается, что после аварии водитель иномарки пытался скрыться.





Сейчас о состоянии сбитого мужчины ничего неизвестно. Также непонятно, из-за чего именно произошла авария и кто в ней виноват.



