Житель блокадного Ленинграда завел блог на YouTube

Сергей Березовский родился в Ленинграде и провел всю жизнь в Северной столице. Годы блокады пришлись на детство, а сейчас, в 88 лет, он решил завести собственный блог на YouTube, чтобы поделиться историями о блокаде с людьми нашего поколения. Об этом пишет «Мойка».





Первое видео Сергея Березовского появилось на видеохостинге несколько дней назад и собрало около 12 тыс просмотров. Сейчас участник блокады успел опубликовать уже три части рассказа о событиях тех времен.





Пользователи YouTube, конечно, не остались равнодушными к историям о блокаде и войне – это видно из теплых комментариев под видео Сергея Березовского и количества «лайков» под ними.





Напомним, что уже завтра, 27 января, Петербург отпразднует 75-летие снятия блокады Ленинграда.



