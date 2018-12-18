СКА обыграл «Динамо» и занял первое место в Западной конференции КХЛ

Счет на шестой минуте открыл «динамовец» Микелис Редлихс. На этом фортуна повернулась к латышам спиной. После чего, семь шайб в ворота соперника отправили «армейцы».Эта победа стала для СКА четвертой в серии непрерывных выигрышей. Клуб смог набрать 87 очков и подняться на первое место в «турнирке» Западной конференции КХЛ. С разрывом в одно очко, ступенькой ниже стоит ЦСКА.Фото: Твитер СКАСледующая игра у петербуржского клуба запланирована на 29 января с магнитогорским «Металлургом».(Егор Сомкин, GazetaSPb )