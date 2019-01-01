В кафе под Саратовом произошел взрыв с пожаром

Сегодня, 26 января, в кафе под Саратовом произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом пишет РБК.





Известно, что взорвался газовый котел в подсобном помещении кафе «Рандеву», а после этого, по предварительной информации, огонь охватил площадь пять квадратных метров.





В результате все, кто находились в здании, пострадали по-разному. Сообщается, что 14 человек экстренно увезли в Лысогорскую больницу, из них – двое детей. Шесть человек пострадали особенно тяжело. Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые пострадавшие получили ожоги тела от 90% до 50% – им понадобится пересадка кожи.





Как пишет ТАСС, причиной случившегося стало несоблюдение правил техники безопасности. Точные обстоятельства случившегося выясняются. Число пострадавших устанавливается.



