На Пискарёвском кладбище возложили цветы в память жертв блокады Ленинграда

Сегодня, 26 января, на Пискаревском кладбище Северной столицы возложили цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

Поделиться своими воспоминаниями о Ленинграде той поры приехало более 90 ветеранов из 22 странах мира. Также на церемонии присутствовал врио губернатора Александр Беглов, сообщили в администрации правительства.



В завершении церемонии сотоялся торжественный марш роты почетного караула и военного оркестра.



Пискарёвское мемориальное кладбище – одно из самых больших мест массового захоронения мирных и фронтовых жертв военного блокадного Ленинграда.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)





