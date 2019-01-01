|
Сегодня
26 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
На Красноармейской снова нашли дефект трубы: мерзнут 217 домов
20:17
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- "День аварий" на Киевском шоссе Петербурга. 11 ДТП за сутки
- Два десятка столкнувшихся машин парализовали движение на Киевском шоссе
- По соседству с рок-магазином в Петербурге обнаружили казино
- С Володарского моста в Неву упал человек
- В Петербурге провели флешмоб против сноса СКК
- На Ленинском проспекте автобус "прижался" к троллейбусу
- Тарифы на такси в Петербурге подскочили из-за метели
- Ленинградская область вошла в пятерку регионов с самым грязным воздухом
- В Пулково с задержкой прибывают 16 рейсов
- Упавший под поезд на "Ленинском проспекте" петербуржец в реанимации
- В Красногвардейском районе петербуржец стрелял в своего друга-москвича
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
23 января
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.