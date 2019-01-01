На Красноармейской снова нашли дефект трубы: мерзнут 217 домов

Сегодня, 26 января, сотрудники «Теплосети» закончили ремонт трубы на 8-й Красноармейской улице, которую прорвало вчера. Напомним, что из-за этого всю улицу затянуло паром до такой степени, что найти место аварии было очень сложно.





После того, как у дома №5 по 8-й Красноармейской улице прорыв трубы «залатали», энергетики нашли еще один дефект на этом же трубопроводе, но около дома №7 по 11-й Красноармейской улице. Об этом сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».





Чтобы устранить дефект на место прибыли 25 человек аварийной бригады и больше десяти единиц спецтехники. Пока они работают, 217 зданий вынуждено замерзать. Горячая вода поступает, но вот отопления не будет, по оценкам ремонтников, до 16 вечера 27 января.



