Два десятка столкнувшихся машин парализовали движение на Киевском шоссе

Точные подробности аварий очевидцы не сообщают, однако известно, что ДТП было два и случились они в районе деревни Малое Карлино. Известно также, что в одну из аварий попала машина службы спасения, а во второй, по словам очевидцев, пострадали водители. Также свидетели пишут, что на место приезжали скорая помощь и реанимация.





Всего свидетели указывают на то, что в инцидентах участвовали около 20 разных автомобилей. В результате этого, пишет «Мойка78», на Киевском шоссе образовалась пробка протяженностью в два километра, а транспортные средства едут со скоростью не больше 3 км/ч.

Обстоятельства вечерних ДТП на Киевском шоссе Петербурга устанавливаются.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Киевском шоссе произошло ДТП с летальным исходом. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Вечером 26 января на Киевском шоссе по направлению в Петербург произошло два массовых ДТП. Об этом очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».