По соседству с рок-магазином в Петербурге обнаружили казино

Сегодня, 26 января, к соседям известного рок-магазина Castle Rock на Лиговском проспекте приехали сотрудники Следственного комитета и представители Росгвардии с проверкой. Об этом пишет “Фонтанка”.





Выснилось, что по соседству с музыкальным магазином в этом же доме располагается казино. А 25 января, сообщили читатели “Фонтанки”, в заведение ломились должники, а хозяин выпрыгнул в окно.





Позже оказалось, что этого не было, сообщает "Фонтанка". Сотрудники Следственного комитета и представители Росгвардии зашли в казино через окно, а позже прикрыли нелегальное заведение.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в центре Петербурга увековечили в граффити лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



