На Ленинском проспекте автобус "прижался" к троллейбусу

Около пяти часов вечера 26 января на Ленинском проспекте столкнулись автобус и троллейбус. Об этом очевидцы сообщают в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.





О том, что стало причиной аварии, неизвестно, но по фото, которое представили очевидцы, можно понять, что транспортные средства столкнулись боковыми сторонами. Движение по проспекту оказалось временно заблокированым. Пострадавших в ДТП, по предварительной информации, нет.





“Автобус неудачно объехал троллейбус” – пишет один из очевидцев.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что Частный трамвай «Чижик» и автобус столкнулись на Индустриальном . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb). “



