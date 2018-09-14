В Петербурге провели флешмоб против сноса СКК

По словам организаторов, в протесте против сноса спортивно -концертного комплекса приняло участие 70 человек. По сценарию флешмоба, активисты должны были взять стадион в кольцо, но из-за недостаточного количества участников это сделать так и не удалось.



Мероприятие охранялось полицией. Неправомерных действий не зафиксировано.







Стоит отметить, что в декабре 2018 года, Смольный заключил с хоккейным клубом "СКА" соглашение о реконструкции здания «СКК Петербургский». Здание планировалось переустроить под хоккейную арену, вместимостью 21,5 тыс. зрителей, пишет Деловой Петербург.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)





