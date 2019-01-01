Тарифы на такси в Петербурге подскочили из-за метели

Днем 26 января в Петербурге началась метель, из-за которой автомобилисты города застряли в шестибалльных пробках. Об этом пишет “Мойка78”.





В связи с метелью стал повышаться спрос на услуги такси, поэтому стала увеличиваться цена и на проезд. Данные “Яндекс. Такси” на пять часов вечера 26 января показывают, что цены увеличились почти в два раза. Например, проезд от от Индустриального проспекта до станции метро “Новочеркасская” стоит примерно 400 рублей вместо обычных 200.





Сообщается, что цены на такси нормализуются, когда будут устранены последсвия снегопада.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что власти Петербурга не планируют повышать стоимость проезда в 2019 году . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



