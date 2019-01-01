Стали известны регионы нашей страны с самым грязным воздухом – их назвало Министерство природных ресурсов и экологии. Об этом 26 января пишет "Мойка78".





Регионы оценивали по степени загрязняющих и опасных веществ в воздухе. Специалисты брали данные за 2017 год.





Так, Ленинградская область вошла в пятерку регионов с самым грязным воздухом. Первое место занял Забайкальский край. Далее идут республика Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Потом располагается Ленинградская область. Затем - Москва.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что «Водоканалу» предстоит ответить за загрязнение реки э. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



