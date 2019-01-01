В Пулково с задержкой прибывают 16 рейсов

Сегодня, 26 января, в петербургский аэропорт с опозданием разной степени прибывают 16 самолётов. Об этом пишет Telegram-канал “Авариный Петербруг”.





Сообщается, что среднее время задержки сотавит 10-15 минут, однако после восьми часов вечера планируется, что самолёты пойдут согласно расписанию.





При этом ещё три самолёта с опозданием вылетают из Пулково. Самая большая задержка у самолёта Air Baltic в Москву. Его перенесли с 22 часов вечера сегодня на дневное время 27 января.





Причиной задержки полётов называется погода, а именно сильный снегопад в Петербурге.





Накануне Gazeta.SPb рассказывала о том, что более 130 рейсов от "Аэрофлота" не полетят в выходные 26-27 января . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



