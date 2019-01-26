Упавший под поезд на "Ленинском проспекте" петербуржец в реанимации

Оперативное прикрытие ”. Сегодня, 26 января, стало известно о состоянии мужчины, который 25 января утром свалился между вагонами поезда на станции метро “Ленинский проспект” в Петербурге. Об этом пишет АН “”.





Выяснилось, что сейчас пострадавший находится в реанимации. И состояние его тяжёлое: закрытая травма грудной клетки и живота, также множественные ушибы туловища и сотрясение мозга.





Вчера Gazeta.SPb рассказывала об этом происшествии. Около восьми часов утра мужчина оказался на рельсах между вагонами поезда. Одни пассажиры говорят, что его толкнули, другие – что он прыгнул сам . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



