В Красногвардейском районе петербуржец стрелял в своего друга-москвича

78.ru со ссылкой на правоохранительные органы. Утром 26 января в Красногвардейского районе Петербурга случился конфликт с применением оружия. Об этом пишетсо ссылкой на правоохранительные органы.





Известно, что сначала между двумя компаниями около магазина по проспекту Энергетиков произошла словесная перепалка. В один момент мужчина вытащил пистолет и спал стрелять. При этом он попал в своего приятеля, который приехал в гости из Москвы.





Раненого мужчину гоститализировали, а стрелявшего задержали сотрудники полиции. Сейчас по факту стрельбы проводится проверка.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что полицейский открыл стрельбу во время погони за угонщиками на Маршала Захарова . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



