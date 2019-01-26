Жители Центрального района Петербурга совершили восхождение на “Пик Рублевского”



Таким образом жители Санкт-Петербурга выразили свое недовольство темпами уборки города. Несколько дней назад они объявили конкурс на самый внушительный сугроб, а теперь взошли на него. По словам активистов, нашедший лучший сугроб получит в награду его уборку — и, видимо, именно этим и занялись общественники, когда закончили снимать видео.



