В больницу Санкт-Петербурга привезли молодого мигранта со сломанным позвоночником





Пациент сообщил, что упал с большой высоты на Тихоокеанской ул. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку по делу и пытаются выяснить, как именно это произошло, сообщили в органах. Врачи продолжают бороться за жизнь мигранта.





В Городскую больницу №3 Санкт-Петербурга в пятницу 25 января около 12:00 привезли молодого человека 24-ех лет родом из Средней Азии, сообщают АН “Оперативное прикрытие”. Врачи сообщают, что у мигранта сломан позвоночник и ушиблены легкие. Его отправили в реанимацию в состоянии крайней тяжести.