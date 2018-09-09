В Турции на аэропорт Антальи обрушился мощный торнадо. Госпитализированы 12 человек





По словам медиков, с пострадавшими все будет в порядке, они получили только легкие травмы. Сейчас аэропорт работает как обычно , сообщил губернатор .





Российские туристы не попали под торнадо, сообщает РИА ”Новости”. Анталья является одним из главных курортных городов Турции, а в период холодов в Санкт-Петербурге и других городах России многие пытаются улететь куда-нибудь, где жарко и светит солнце.





В Турции на аэропорт Антальи 24 января обрушился мощный торнадо, сообщает Hürriyet цитируя губернатора региона. После стихийного бедствия в больницу попали 12 человек. Смерч перевернул два автобуса, повредил два самолета и служебный вертолет.