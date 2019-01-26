Субботние пробки в Санкт-Петербурге продержатся на отметке в 6 баллов до вечера







На Народной ул. Около Ломоносовской фиксируют сразу три ДТП: движение плотное. На отдельных участках КАД также фиксируют пробки. Спасатели МЧС напоминают автомобилистам, как важно держать дистанцию на скользкой дороге.

Напомним, из-за столкновения эвакуатора и автобуса на КАД встали грузовики .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



В субботу в Санкт-Петербурге пробки достигли 6 баллов к 14:00 26 января и ниже этой отметки они не опустятся до самого вечера, сообщает сервис Яндекс.Пробки. Тяжелее всего сейчас в центре города: стоит Невский пр., Садовая ул., Литейный пр, Воскресенская наб. Дворцовую наб. перекрыли: вероятно, это связано с подготовкой завтрашнего парад на Дворцовой площади.