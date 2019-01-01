Беглов и Патрушев обсудили в Санкт-Петербурге создание научного центра, посвященного судостроению





Предполагается, что базой для него может стать морской технический университет Санкт-Петербурга. Беглов заявил на встрече, что кадры для предприятий готовят три ВУЗа и 20 профильных организаций. Возможно, финансовую сторону вопроса обеспечат нефтяные и судостроительные бизнес-предприятия, которым будут интересны специалисты, которых центр будет выпускать.





Александр Беглов и Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, встретились в Санкт-Петербурге 26 января, чтобы обсудить создание научного центра, посвященного кораблестроению, сообщает Совбез РФ.