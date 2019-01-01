На КАДе Санкт-Петербурга столкнулись автобус и эвакуатор. Приехала “Скорая” и спасатели

Свидетели сообщают, что из-за столкновения на КАДе Санкт-Петербурга остановились большегрузы, которые не могут протиснуться в промежуток, легковые автомобили проезжают без проблем.





Как сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, авария произошла около съезда на Приморское шоссе. К месту аварии прибыли спасатели МЧС на пожарной машине и врачи на “Скорой помощи”. Точной информации о пострадавших в аварии пока нет.