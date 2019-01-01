Акция памяти в честь жертв блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище Петербурга





Церемонию посетили Валентина Матвиенко, Александр Беглов, представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор области Александр Дрозденко и другие лица.





На Пискаревском кладбище находится мемориал в честь павших в годы Великой Отечественной войны, горит Вечный огонь. На земле кладбища похоронены 420 тысяч жителей Ленинграда и более 70 тысяч бойцов армии. Всего за более 900 дней блокады погибло свыше 1 млн человек в Ленинграде — причем только 3% от бомбежек, а остальные от голода, истощения, болезней.





Ранее петербуржцы возложили цветы у таблички об артобстреле на Невском проспекте, сообщили в ЗВО. Завтра на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет парад памяти: военная техника и бойцы ЗВО промаршируют по площади.





Санкт-Петербург долго готовился к дате. На днях на Старопетергофской улице открыли музей блокадной медицины, сообщили в правительстве.





Акция памяти в честь жертв блокады Ленинграда, снятой 75 лет назад, прошла на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга в субботу 26 января, сообщает РИА Новости.