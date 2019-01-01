Карельские ученые предлагают отодвинуть начало учебного дня в школах на полчаса вперед





Ученые заявляют, что особенно остро это проявляется зимой, когда детям не хватает солнечного света — проблема, которая хороша знакома и школьникам Санкт-Петербурга. На первых уроках неразумно проводить контрольные, считают ученые.





Для исследований ученые использовали метод анкетирования, опросили около 1000 учеников. По их мнению, избыточная сонливость, от которой страдают дети, у взрослых на дороге становится одной из причин ДТП.





Власти республики пока не прокомментировали результаты исследований. Возможно, если инициативу удастся продвинуть и воплотить, об изменении школьного дня задумаются и в Санкт-Петербурге.





Ученые Карелии считают, что начало учебного дня в школах республики нужно отодвинуть на полчаса вперед, сообщает институт биологии КарНЦ РАН. Эксперты заявили, что дети не успевают высыпаться, а это ведет к чувству безразличия и агрессивности.