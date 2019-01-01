|
Сегодня
26 января, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Карельские ученые предлагают отодвинуть начало учебного дня в школах на полчаса вперед
13:05
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На КАДе Санкт-Петербурга столкнулись автобус и эвакуатор. Приехала “Скорая” и спасатели
- Акция памяти в честь жертв блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище Петербурга
- В честь снятия блокады Ленинграда американские водители устроят автопробег по штату Флорида
- На Бассейной улице Петербурга загорелась квартира в пятиэтажке. На место прибыла “Скорая”
- Владимир Путин направил приветствие теннисисткам, приехавшим на турнир в Санкт-Петербург
- В Санкт-Петербурге после парада на Дворцовой бойцы ЗВО накормят гостей кашей и сухарями
- В Сосновом Бору в супермаркете “Дикси” между полок с едой нашли мертвого пенсионера
- В Петербурге Mazda снесла светофор на пересечении пр. Маршала Блюхера и Кушелевской дороги
- В России, согласно результатам опроса, растет число политически активного населения
- В Стрельне угнали автомобиль стоимостью 2 млн рублей
- В Колпинском районе неизвестные ворвались в чужую квартиру. Задержан житель Пскова
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.