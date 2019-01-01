В честь снятия блокады Ленинграда американские водители устроят автопробег по штату Флорида





Мероприятия организованы русско-американским общественным центром во Флориде. Из Майями выедет колонна автомобилей и мотоциклов, которые проедут через несколько населенных пунктов штата и везде подарят прохожим ленты “Ленинградской победы”. Закончит свой путь колонна у православной церкви в Сент-Питерсберге. Напомним, в годы войны в Ленинграде большая часть церквей была закрыта, а Церковь находилась в сложных отношениях с советской властью.





Как сообщает ТАСС, в штате живут 24 блокадника, переехавшие в США после войны. По данным в сети, между двумя городами 412 км, при этом автомобили поедут не напрямую.





В Санкт-Петербурге акции памяти в честь снятия блокады будут проходить все выходные. 27 января на Дворцовой площади Петербурга пройдет парад, в котором примут участие несколько тысяч бойцов ЗВО и образцы военной техники. Напомним, после этого бойцы откроют полевые кухни. (Андрей Петров, Gazeta.SPb)





В честь снятия блокады Ленинграда водители американского штата Флорида устроят автопробег, сообщает ТАСС 26 января. Праздники пройдут в городе-побратиме Санкт-Петербурга Сент-Питерсберге.