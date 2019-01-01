На Бассейной улице Петербурга загорелась квартира в пятиэтажке. На место прибыла “Скорая”





Спасатели передают, что в 09:42 они узнали о пожаре в Московском районе на ул. Бассейной Санкт-Петербурга. Там загорелась единственная комната в 15 м2 в квартире пятиэтажного дома. На место прибыло три экипажа и 12 пожарных, им удалось погасить огонь к 10:31.





О причинах пожара не сообщается, но очевидцы сообщают о прибытии на место “Скорой помощи”. В МЧС уточняют сведения о пострадавших. В любом случае погорельцам предстоит несколько тяжелых дней; остается надеяться, что у них есть, где переждать морозы в Санкт-Петербурге





В субботу 26 января в Санкт-Петербурге загорелась квартира на юге города, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по региону.