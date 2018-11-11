Владимир Путин направил приветствие теннисисткам, приехавшим на турнир в Санкт-Петербург





Санкт-Петербург принимает турнир уже в четвертый раз. Игры пройдут на “Сибур Арене”. В прошлом году призовой фонд составил 733 тысячи долларов. На сайте турнира представлены 20 участниц, которые и разыграют между собой приз. Турнирные матчи начнутся 28 января.





Владимир Путин отправил приветствие участницам теннисного чемпионата St. Petersburg Ladies Trophy 2019 26 января, сообщает Кремль. В своем послании президент РФ подчеркнул, что гости придут увидеть честную красивую игру подлинных звезд. Путин выразил надежду, что атмосфера Санкт-Петербурга, где проходит турнир, позволит участницам добиться наилучших результатов.