В Санкт-Петербурге после парада на Дворцовой бойцы ЗВО накормят гостей кашей и сухарями





В меню традиционная армейская еда: гречка, перловка и горячий чай с сухарями, который придется очень кстати на морозе в -15 градусов, который обещают в воскресенье в Санкт-Петербурге.





В ЗВО отметили,что праздничных мероприятиях поучаствуют несколько тысяч бойцов — на парад приедет почетный караул и артисты ЗВО, которые исполнят несколько песен в память о великой войне.





После парада в честь снятия блокады Ленинграда в воскресенье 27 января бойцы ЗВО откроют полевые кухни для петербуржцев и гостей Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО.