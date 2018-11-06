В Сосновом Бору в супермаркете “Дикси” между полок с едой нашли мертвого пенсионера





Сейчас медики устанавливают причину смерти; их с учетом возраста пенсионера может быть быть много. Мужчины по статистике живут меньше женщин, а в России особенно: это связано с уровнем потребления алкоголя в стране.









В Сосновом Бору в супермаркете “Дикси” нашли мертвого пенсионера 77 лет, сообщает telegram-канал “Аварийный Петербург”. Медики Санкт-Петербурга, прибывшие на место, констатировали смерть, однако никаких следов насилия на теле не нашли. В кармане у пенсионера лежали 400 рублей, так что об ограблении речь, видимо, не идет.