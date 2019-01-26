В Петербурге Mazda снесла светофор на пересечении пр. Маршала Блюхера и Кушелевской дороги









ДТП привело к перекрытию движения по левому ряду пр. Маршала Блюхера в сторону Полюстровского пр. Пользователи социальной сети переживают, что если дороги не начнут убирать, то к весне Санкт-Петербург рискует остаться без светофоров вовсе.

Напомним, в Озерках загорелся барьер на железнодорожном переезде. (Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Утром в субботу 26 января автомобиль Mazda вылетел с проезжей части и снес светофор на пересечении пр. Маршала Блюхера и Кушелевской дороги, сообщили Gazeta.SPb в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. При аварии никто серьезно не пострадал, но на холоде пассажирам и водителю пришлось пересесть в другую машину, чтобы дождаться дорожных служб.