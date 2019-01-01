В России, согласно результатам опроса, растет число политически активного населения





Большинство опрошенных не собираются заниматься политикой. Из них примерно 31% жители считают, что это прерогатива властей страны, а еще 28% сознаются, что у них не хватает на это времени. Ровно четверть опрошенных выбрала вариант “ничего в политике не понимаю”. 21% уверены, что не способны изменить существующее положение дел.









В России растет число политического активного населения, свидетельствуют результаты опроса “Левада-центра”. Примерно 26% из 1600 респондентов заявили в декабре, что готовы принимать участие в политической жизни страны. В декабре 2017-го этот показатель составлял около 16%.