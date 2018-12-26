В Колпинском районе неизвестные ворвались в чужую квартиру. Задержан житель Пскова





Полицейские Петербурга получили заявление от мужчины 32-ух лет 21 января. По его словам, в его квартиру на Заводском пр. вломились неизвестные и заставили отдать деньги и все ценное в квартире. Свои потери житель оценил на 295 тысяч рублей.





В полиции Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело и начали поиск злоумышленников. Накануне им удалось задержать первого подозреваемого: им оказался мужчина 43-ех лет из Пскова. У него нашли часть похищенного из квартиры. За грабеж задержанный может получить от 5 до 7 лет тюрьмы, не считая штрафа.





В Колпинском районе Ленобласти неизвестные ограбили квартиру, передали Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области 26 января.