Немецкая журналистка раскритиковала героизацию защитников Ленинграда российскими властями





Бигальке считает, что блокаду стоит называть геноцидом и в этом случае со стороны российских властей неправильно представлять жителей Ленинграда как героев, которые сражались с немцами. Журналистка говорит, что блокаде были присуще и глубоко негероические черты — каннибализм, люди ели клей, кошек и собак.





Идея Бигальке в том, что если жителей блокадного Ленинграда перестать называть героями, которые погибли добровольно на войне с врагом (при том что большая часть умерли от голода), и считать жертвами, это должно изменить взгляд на действия Сталина в Великую Отечественную войну. Журналистка считает ненормальным, что Сталина до сих пор почитают несмотря на то, что он допустил гибель миллиона человек в Ленинграде — возможно, этого можно было избежать.





При этом Бигальке признает, что блокада Ленинграда — одно из наиболее жутких преступлений фашистского режима.





Немецкая журналистка Зильке Бигальке раскритиковала героизацию защитников Ленинграда российскими властями в газете Süddeutsche Zeitung. Завтра в воскресенье 27 января в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади отпразднуют 75 лет со дня освобождения города.