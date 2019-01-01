Гидрометцентр объявил “желтый” уровень опасности в Петербурге из-за метели и гололеда





Как передают в МЧС, ветер в городе достигнет 11 м/с — но это, вероятно, касается прежде всего прибрежных районов Петербурга. Метель, пусть и слабая, может привести к снижению видимости на дорогах — и потенциально значит новые ДТП и пробки. Средняя температура составит -12 градусов, сообщает МЧС.





Синоптики объявили в Санкт-Петербурге “желтый” уровень опасности из-за надвигающейся метели в субботу 26 января, сообщают специалисты Гидрометцентра. Жителей Петербурга просят быть осторожными из-за гололеда, снега и сильного ветра.