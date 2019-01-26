Теннисистка Мария Шарапова прилетела в Санкт-Петербург и пошла в Эрмитаж перед соревнованиями

Теннисистка прокомментировала свой визит: по ее словам, хотя она предпочитает минимализм (во всем, что не касается ботинок), Эрмитаж Санкт-Петербурга произвел на нее невероятное впечатление. Она отметила мраморные статуи и работы голландских живописцев. Спортсменка собирается вернуться в музей, когда восстановится после перелета.





Мария Шарапова (род. 1987) родом из города Нягань в Югре, при этом с семи лет, по данным в сети, живет в США, сохраняя российское гражданство.





Теннисистка Мария Шарапова заглянула в Эрмитаж Петербурга 25 января перед соревнованиями St.Petersburg Ladies Trophy, начало которых намечено на 28 января, сообщила она в Instagram.Фото: instagram @mariasharapova