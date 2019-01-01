Санкт-Петербург стал одним из самых тяжелых городов для аренды студенческого жилья





Если студент зарабатывает в среднем 34,5 тысяч рублей в месяц в Санкт-Петербурге, то на аренду квартиры у него уйдет около 65% зарплаты и до 30% - на комнату, сообщают эксперты.





Больше всего студентам могут заплатить в Москве — средняя зарплата составила 42 тысячи рублей в месяц. При этом и цены на недвижимость в столице выше всего. Петербург на втором месте: в Северной столице аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 22,3 тысячи рублей, сообщает “Авито”, а на комнату придется тратить по 11,5 тысяч рублей.





Санкт-Петербург оказался на втором месте в рейтинге городов, где студентам тяжелее всего арендовать жилье, сообщают эксперты “Авито”, изучившие рынок ко Дню студента в России 25 декабря.