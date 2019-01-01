После столкновения машин во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга водителя увезли на “Скорой”





По данным служб Санкт-Петербурга, ДТП произошло во Фрунзенском районе города. На ул. Дмитрова автомобиль Ford Focus, за рулем которого сидел молодой человек 24-ех лет, въехал в Toyota. На место прибыли машины дорожных служб и медики. Водителя Ford Focus немедленно отвезли в одну из больниц Санкт-Петербурга; врачи говорят, что он получил несколько тяжелых травм.









На юге Санкт-Петербурга ночью с 25 на 26 января столкнулись две легковые машины, сообщили в ГИБДД по городу и области. После аварии один из водителей попал в больницу.