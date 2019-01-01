В Колпино столкнулись Volkswagen и шведский грузовик Scania: один из водителей погиб





Как сообщили дорожные инспекторы Петербурга, на Софийской улице около часа ночи столкнулись Volkswagen Polo и шведский грузовик Scania. Встреча двух автомобиль закончилась трагически: молодой человек за рулем легкового автомобиля 23-ех лет погиб. О состоянии водителя Scania, мужчины 27-ми лет, ничего не сообщается.





Сейчас инспекторы проводят проверку и выясняют, как произошла авария. На дорогах Санкт-Петербурга и городов Ленобласти ежедневно в условиях заснеженной дороги и гололеда происходит сотни ДТП.





В Колпино в ночь на субботу 26 января произошло смертельное ДТП, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.