Ресторан “Кококо” Матильды Шнуровой в Санкт-Петербурге находится на стадии ликвидации





Ресторан находится в процессе ликвидации с 23 января. Возможно, речь идет просто о перерегистрации или каком-то другом изменении юридического статуса. Сама Шнурова не прокомментировала закрытие ресторана, однако написала в Instagram вечером 25 января: “Спокойно, ребята. Приходите лучше на новое чудо блюдо от Гришечкина - пельмени из кролика, это бомба”.





“Кококо” проработал на Вознесенском пр. в Санкт-Петербурге 6 лет и даже попал в список Forbes как одно из лучших заведений города — новость об этом долго обсуждали в Instagram Матильды Шнуровой.





В ресторане подают русскую кухню, которой заведует шеф-повар Игорь Гришечкин.





Ресторан “Кококо” бывшей супруги Сергея Шнурова из группы “Ленинград” в Санкт-Петербурге находится на стадии ликвидации, сообщает “ФедералПресс” со ссылкой на данные “КонтурФокус”.