Три четверти жителей России уверены, что студенту после выпуска крайне сложно найти работу





Среди других мнений — поиск потенциальной работы (примерно 42%), развитие навыков взрослой жизни (29%). Кое-кто уверен, что в ВУЗе нужно творчески реализоваться (14%) или найти вторую половинку (11%).





Как свидетельствуют результаты опроса, жители России и в том числе Санкт-Петербурга скептически настроены о возможностях выпускника найти работу. Примерно 75% уверены, что найти работу для бывшего студента сложно. То, что после ВУЗа легко трудоустроиться, говорят только 3% респондентов.





Около 62% опрошенных жителей России считают, что первоочередная задача студентов во время обучения — стать профессионалами своего дела, сообщают результаты нового опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню Студента 25 января среди 1600 жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.