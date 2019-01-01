В Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде в Озерках загорелся наземный барьер (видео)













Возгорание удивило пользователей соцсети: все-таки барьер железный. Нашлись те, кто объяснил, что загорелось гидравлическое масло. Некоторые признались, что горящий барьер напоминает люк или портал в преисподнюю. Официальные причины не сообщаются, по предварительной информации никто не пострадал.





Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Напомним, в Ленинградской области для пострадавшей при пожаре пенсионерки пришлось вызывать вертолет .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"





На севере Санкт-Петербурга в ночь на субботу 26 января в социальных сетях сообщили, что в Озерках на железнодорожном переезде загорелся наземный барьер, свидетельствует видео, выложенное в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.