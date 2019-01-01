Военнослужащие и жители Санкт-Петербурга возложат цветы к табличке об артобстреле на Невском





Напомним, в середине ноября памятную табличку на Невском закрасили вандалы. Это происшествие вызвало широкий резонанс в том числе среди политиков: некоторые предложили ужесточить штрафы за вандализм. Виновного позже задержали: как оказалось, он страдал психическим расстройством.





Сегодня в субботу 26 января в Санкт-Петербурге пройдет несколько акций в память жертвам блокады Ленинграда, сообщили в ЗВО. Военнослужащие России почтят память погибших, возложат венки и гвоздики к табличке об опасности артобстрела на Невском пр. в 09:30, посетят Пискаревское кладбище, Площадь Победы, Серафимовское кладбище и несколько других мест. К бойцам ЗВО присоединятся и неравнодушные петербуржцы.