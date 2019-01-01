Американский шатдаун Трампа остановился на отметке в 35 дней: однако это еще не конец





Рекорд составил 35 дней — больше месяца, тогда как предыдущий самый длинный шатдаун при президенте Клинтоне шел 21 день.





Трамп подчеркнул в своем Twitter, что прекращение шатдауна на 21 день не означает, что он пошел на уступки перед демократами, которые не дают ему построить стену на границе с Мексикой. Президент заявил, что заботится об интересах миллионов тех, кто страдал от шатдауна (все это время работники нескольких департаментов США не получали зарплату из-за того, что бюджет не был распределен), при этом подчеркнул, что если к 14 февраля ситуация не изменится, шатдаун начнется снова.





Правительство США временно восстановило работу после самого длинного в истории шатдауна: Дональд Трамп 26 января определил временный бюджет для отдельных ведомств на три недели, о чем он сообщил в своем Twitter.