Погода в Санкт-Петербурге в субботу 26 января: город ожидают холодные и снежные выходные





Нас ждут холодные выходные — в воскресенье температура продолжит падать и в ночь на понедельник снизится до -20 градусов мороза, ветер при этом поутихнет. Снегопады продолжатся, пусть и не повторят темпы начала января. В таких условиях можно ждать дорожных осложнений даже в выходной день.





В субботу 26 января в Санкт-Петербурге температура достигнет примерно -13..-11 градусов мороза в течение дня, сообщает сервис Яндекс.Погода. Синоптики предполагают, что нас ждет снег и ветер в 3-4 м/с — гололед, разумеется, тоже никуда не исчез.