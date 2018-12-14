После прорыва дамбы в Бразилии около 200 человек считаются без вести пропавшими



Сейчас под водой находятся несколько административных зданий и дома обычных горожан. По предварительным данным, погибло как минимум 50 человек. Глава города, где все случилось, отказывается пока комментировать инцидент, заявив лишь, что все «происходит очень быстро», передает телерадиосеть «Глобу».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга образовался "паровозик из машин". (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Сейчас под водой находятся несколько административных зданий и дома обычных горожан. По предварительным данным, погибло как минимум 50 человек. Глава города, где все случилось, отказывается пока комментировать инцидент, заявив лишь, что все «происходит очень быстро», передает телерадиосеть «Глобу».

Многие из них являются местными жителями, безусловно, кто-то из них мог приехать на рудник как турист. Пока что о случившемся мало достоверной информации – ясно лишь, что поиски людей продолжаются, а грязевые потоки продолжают спускаться по реке.