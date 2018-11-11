Певица Гречка из Кингисеппа прокомментировала отмену тура по России

Ближе к 12 часам ночи в пятницу в Instagram-аккаунте девушки появилось долгожданное объяснение. Гречка уверила, что тур состоится, но уже при сотрудничестве с другими людьми. Певица добавила, что ее подставили и она до последнего не знала, что не едет в тур по России. Анастасия призвала людей сдавать ранее купленные билеты и ждать информацию о старте продаж новых.





Напоминаем, что Гречка – это молодая певица, которая родилась в городе в Ленинградской области. В свои 18 лет она дважды бывала на Первом канале, выпустила два полноценных альбома, выступала на многих престижных фестивалях. В 2019 году она должна была отправиться в сольный тур – девушка планировала посетить огромное количество городов, чтобы увидеться с фанатами.



