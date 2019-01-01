Петербуржцы возложат цветы к памятной табличке на Невском проспекте



Те, кто хочет, могут также отправиться на Пискаревское мемориальное кладбище к 11 утра, чтобы возложить венки и цветы. По предварительным данным, на мероприятии будут присутствовать блокадники не только со всей России, но и со всего мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Невском проспекте состоялась акция «Свеча памяти». Люди зажгли огоньки, а также возложили цветы к блокадной полынье на Фонтанке. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Те, кто хочет, могут также отправиться на Пискаревское мемориальное кладбище к 11 утра, чтобы возложить венки и цветы. По предварительным данным, на мероприятии будут присутствовать блокадники не только со всей России, но и со всего мира.

Акция начнется в 9:30 утра у таблички с надписью: «Граждане! При артобстреле эта сторона наиболее опасна». Известно, что она сохранилась еще со временем Великой Отечественной войны. Благодаря табличке, удалось спасти тысячи жизней простых прохожих.